  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Jerusalén, Israel
de
$971,850
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33769
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$840,180
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Vue mer magnifique
Netanya, Israel
de
$627,000
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$655,215
¡Tu pie en Jerusalén! En un nuevo edificio, algunos complejos del centro de la ciudad, en una calle tranquila cerca del transporte y las tiendas. El apartamento tiene una doble exposición al sol (este y sur), una mamá (habitación segura). 6 m2 de bodega y aire acondicionado. Accesibilidad total
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Baka penthouse duplex
Barrio residencial Baka penthouse duplex
Barrio residencial Baka penthouse duplex
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue mer eternelle
Barrio residencial Vue mer eternelle
Barrio residencial Vue mer eternelle
Barrio residencial Vue mer eternelle
Barrio residencial Vue mer eternelle
Mostrar todo Barrio residencial Vue mer eternelle
Barrio residencial Vue mer eternelle
Ascalón, Israel
de
$507,870
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir