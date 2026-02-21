  1. Realting.com
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalén, Israel
$974,045
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
ID: 33841
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Asdod, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$974,045
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000s…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalón, Israel
de
$485,925
4 habitaciones centro urbano
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, ¡Un nuevo proyecto de alta gama en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 4 habitaciones planta 1, 92m2 + 12m2 terraza con 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega : Proyecto de permiso va…
Immobilier.co.il
