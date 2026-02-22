  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye

Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye

Jerusalén, Israel
$14,42M
9
ID: 33694
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Casa individual en el corazón de Jerusalén, situada en una zona muy prestigiosa 9 piezas 4 baños 5 inodoros 517 m2 refugio seguro (Mamad) y almacenamiento 310 m2 jardín Alturas altas del techo Amplio y brillante

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

