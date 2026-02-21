Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Duplex de lujo en el Viejo Norte!
En una ubicación ideal en el Viejo Norte, en el extremo norte de la calle Sokolov, a pocos pasos del parque, el puerto, cafés, restaurantes y transporte público – hermoso dúplex de 4 habitaciones en venta!
100 m2 de espacio habitable + gran terraza solarium
Planta de entrada: amplio salón, cocina, aseo de invitados y enorme terraza frontal de 20 m2
Nivel inferior:
Suite parental cómoda
Habitación segura (Mamad) + habitación extra
Baño con aseo
Espacio extra ideal para una oficina o una habitación familiar
Precio: 6.720.000 ILS
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
