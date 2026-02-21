Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord

  1. Realting.com
Duplex de standing dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israel
de
$2,11M
20/2/26
$2,11M
8/4/25
$1,89M
;
7
ID: 25699
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Duplex de lujo en el Viejo Norte! En una ubicación ideal en el Viejo Norte, en el extremo norte de la calle Sokolov, a pocos pasos del parque, el puerto, cafés, restaurantes y transporte público – hermoso dúplex de 4 habitaciones en venta! 100 m2 de espacio habitable + gran terraza solarium Planta de entrada: amplio salón, cocina, aseo de invitados y enorme terraza frontal de 20 m2 Nivel inferior: Suite parental cómoda Habitación segura (Mamad) + habitación extra Baño con aseo Espacio extra ideal para una oficina o una habitación familiar Precio: 6.720.000 ILS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

