  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Grand jardin

Barrio residencial Grand jardin

Ascalón, Israel
de
$736,725
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33867
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Jerusalén, Israel
de
$3,292
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,195
Está viendo
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$736,725
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Mostrar todo Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Un dúplex amplio y luminoso, cuidadosamente diseñado para una vida familiar, que ofrece la comodidad y el ambiente de una casa privada. La residencia disfruta de un meticuloso diseño arquitectónico de Dana Oberzon, uno de los arquitectos y diseñadores de interiores más buscados de Israel en …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$3,14M
Una rara oportunidad para adquirir terrenos de construcción en el enclave popular de Motza Illit. Situado en un impasse tranquilo y privado, cerca de la autopista 7, esta parcela excepcional ofrece impresionantes vistas pastorales con vistas a Hadassah Ein Kerem. La propiedad se extiende alr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir