  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Jerusalén, Israel
de
$1,49M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33599
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Descubra este encantador apartamento de 2,5 habitaciones, situado en la primera planta de una auténtica casa privada árabe. Esta propiedad única ofrece techos altos de unos 4,5 metros, creando un ambiente espacioso y espacioso. Con una superficie construida de unos 82 m2, un balcón de 5 m2 y un patio privado de 15 m2, este apartamento ofrece un equilibrio perfecto entre la vida interior y exterior. Situado en el popular distrito de Colonia Alemana de Jerusalén, esta zona es famosa por su tranquilidad, exuberante vegetación y rico patrimonio histórico. El barrio se distingue por su arquitectura ecléctica árabe, característica de las construcciones de finales del siglo XIX por los cristianos alemanes del movimiento Templario. Los residentes gozan de una proximidad ideal a los principales centros culturales y de entretenimiento de Jerusalén, incluyendo el lujoso Hotel Orient, el Teatro Khan, el Cinemateque, el Museo de Historia Natural y el dinámico complejo Hatahana. Además, una nueva estación de tren planeada por Israel a poca distancia proporcionará un acceso conveniente a los destinos de todo el país.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$554,895
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Está viendo
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to piso Salón- comedor, cocina 4 dormitorios (mamad) 3 baños, 3 aseos Correas, aire acondicionado, pólvora, radiadores, calentador de agua de gas Puerta blindada, 1 parking, 1 bodega, ascensor, acceso …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Situado en la tercera planta de un nuevo edificio en la calle Hatnoufa, esta espaciosa oficina de esquina de 176 metros cuadrados ofrece un brillo excepcional gracias a sus muchas ventanas y vistas sin obstáculos. Entregado crudo, es totalmente ajustable según sus necesidades, ideal para un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir