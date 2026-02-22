  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Barrio residencial Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Herzliya, Israel
de
$2,66M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 33479
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
super oportunista última tierra en venta en hertzelya ayeroka. 560 m2 . Terreno privado muy bien situado , cerca de Raanana , escuelas , sinagogas , tiendas posibilidad de construir 2 cabañas o una villa grande No dejes pasar esa oportunidad y llámame

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,568
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$974,045
Está viendo
Barrio residencial Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israel
de
$2,66M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalón, Israel
de
$648,945
caso excepcional para no perderse agamim, pequeño edificio de 2 plantas, rdj 4 p de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento - Estás en camino. super prosuit to investment or habitat 2 años
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Mostrar todo Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Ascalón, Israel
de
$642,675
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street! Características: - 5 piezas de unos 120 m2, - ¡Dos terrazas! 14 y 6 m2, - Un hermoso espacio habitable …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir