  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem

Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$971,850
;
10
ID: 33805
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
