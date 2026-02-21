  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre appartement a ashdod

A vendre appartement a ashdod

Asdod, Israel
de
$1,19M
20/2/26
$1,19M
27/2/25
$1,07M
27/2/25
$1,07M
12/2/25
$1,07M
12/2/25
$1,05M
;
5
ID: 24984
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Venta apartamento en Ashdod "Residence Costa del sol" 4 habitaciones "KING" con balcón en el mar, espacioso, bodega, aire acondicionado, aparcamiento... en la residencia más hermosa de Ashdod con SPA, gimnasio, piscina, sauna....

Asdod, Israel
