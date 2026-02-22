  1. Realting.com
  Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
$937,365
ID: 33540
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
