Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Alquiler: Casa de campo fenomenal Nueve en Ashdod – ¿d Zayin Distrito???? ✨ Lujo – Confort – Espacios Generosos – Entrega inmediata! Situado en la zona codiciada de Youd Zayin en Ashdod, esta excepcional nueva casa ofrece una calidad de vida incomparable en 200 m2 espacio habitable, con 100 m2 de terrazas incluyendo una con piscina privada, y 70 m2 de sótano brillante. ?? Planta baja: Magnífica terraza de 100 m2 con piscina, ideal para recibir o relajarse Espaciosa y luminosa sala de estar con grandes ventanas Cocina totalmente equipada de alta gama con materiales de calidad Inodoros invitados Puerta blindada y acabados limpios ?? Primera planta: 3 cómodas habitaciones Baño moderno con aseo Master suite con baño privado, aseo, balcón privado y lavadero ?? 70 m2 sótano convertible con 2 grandes ventanas – Ideal para: Playroom Sala de cine Wellness Area (SPA) O posibilidad de crear 2 a 3 habitaciones adicionales ¿Acondicionamiento centralizado?? ¿2 estacionamientos privados??️ ¡De inmediato! Un bien raro, combinando modernidad, espacio y comodidad en un barrio popular! Contacta con nosotros hoy para organizar una visita.