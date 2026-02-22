  1. Realting.com
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israel
$457,710
10
ID: 33738
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot

Sobre el complejo

nuevo programa en el nuevo barrio de netivot condiciones de pago sin precedentes 3 años de construcción sin indexación ?? Nuevo programa 15% de firma 85% antes de la entrega clave!!! En el corazón del barrio justo en el medio Maalot HaNahal a Netivot descubre el nuevo proyecto residencial en comercialización. Un complejo de viviendas, distribuido sobre cuatro parcelas en un ambiente armonioso y verde. El proyecto ofrece apartamentos en una amplia gama de configuraciones: Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, planta baja, así como suntuosos áticos, algunos con piscina privada. bodega privada para cada alojamiento, bicicletas y paseos, y espacios comunes diseñados para promover la vida comunitaria. 3 piezas de 1.260.000 nis !!! 4 piezas de 1,460.00 nis 5 piezas de 1.630.000 ninos

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

