Barrio residencial Super appartement neuf

Jerusalén, Israel
$808,830
ID: 33465
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Nuevo apartamento de 3 habitaciones, construido por un empresario, en Kiryat Yovel. Balcón con sopa Brillante Zona tranquila Aparcamiento privado Cerca de tiendas y sinagogas

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

