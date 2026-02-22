  1. Realting.com
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Asdod, Israel
$1,00M
ID: 33674
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Venta – hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en la calle Kineret en Ashdod (residencia Youd Alef). Completamente renovado a nuevo, ofrece una superficie de 170 m2 con dos amplios balcones. El apartamento está climatizado e incluye un aparcamiento privado y una bodega. Situado en la tercera planta con ascensor, en un edificio de lujo con solo dos apartamentos por piso. Cerca de todas las comodidades, este apartamento combina comodidad, espacio y ubicación ideal.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

