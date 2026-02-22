  1. Realting.com
  Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Tel-Aviv, Israel
$1,49M
10
ID: 33576
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Sderot Street Ben Zion Una animada avenida central, cerca de centros culturales y de ocio y tranvía. Un hermoso apartamento de 3 habitaciones, lleno de encanto y brillante. Superficie de aproximadamente 82 m2 Exposición en 3 lados Techos altos 3a planta (sin ascensor) Rear lado y tranquilo Estacionamiento estándar (Se está elaborando un proyecto de desarrollo).

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
