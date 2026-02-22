  1. Realting.com
Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$993,795
7
ID: 33517
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors. En un reciente edificio boutique, descubra este apartamento claro, tranquilo y lleno de carácter: Luminoso salón con salida a un pequeño balcón y vista sin obstáculos Cocina americana moderna y práctica 2 dormitorios, incluyendo una suite principal y una mamá Baño moderno Situado en la 2a y superior planta, con propiedad de techo completo (sobre el apartamento) Aire acondicionado en cada habitación Actualmente alquilado, disponible rápidamente Sin ascensor, cargas de copropiedad muy bajas ?? Una propiedad rara y buscada, ideal para vivir en Jerusalén con encanto y autenticidad o para hacer una inversión segura del patrimonio en una zona con fuerte demanda de alquiler.

Jerusalén, Israel
