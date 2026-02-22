  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Villa a renover potentiel construction

Jerusalén, Israel
Precio en demanda
1
ID: 33687
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En Guivat Chaoul, tranquilo y central, villa de dos plantas con potencial de construcción disponible y jardín. Adecuado tanto para un individuo como para una institución (escuela, sinagoga, etc.). La villa se divide ahora en dos apartamentos de tres habitaciones, cada uno con entrada independiente. Terreno de 190 m2. Exclusiva Hadassa, agencia Takam.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
