  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 3 pieces bien situe

Barrio residencial 3 pieces bien situe

Jerusalén, Israel
de
$1,473
;
2
ID: 33697
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

bien agencer

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Exclusivo nuevo en Bnei Moshe 14 6a planta, vista abierta, 4 amplias habitaciones, ascensor y estacionamiento en Tabu, soleada terraza y sala común Apartamento de unos 103 m2 con 8 m2 terraza soleada adicional que ofrece vistas sin obstáculos Diseño arquitectónico completo y renovación (car…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,301
Estudio lujoso para una persona 1 pieza y media 25 m cuadrados 1 balcón Primera planta Totalmente amueblado reformado El alquiler incluye todos los cargos (arnona, agua, electricidad e Internet) excepcional oferta para aprovechar rápidamente
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
En la nueva torre del famoso proyecto Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan adyacente kiriat yovel. Muy agradable 5 habitaciones de 122 m2 con terraza de 10 m2 parcialmente soucah., hermosos servicios interiores maravillosa vista del Bosque de Jerusalén. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos coc…
Agencia
Immobilier.co.il
