  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Herzliya, Israel
de
$1,77M
20/2/26
$1,77M
2/4/25
$1,59M
;
8
ID: 25548
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

En un nuevo edificio, muy bonito apartamento con una superficie de 85m2 Consta de 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamada (cuarto de seguridad) Baño grande 5a planta Ascensor Hermosa vista de Basel Street Muy tranquilo y muy brillante Orientación Sur NO A MISR

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
