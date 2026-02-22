  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Asdod, Israel
de
$1,07M
;
2
ID: 33787
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Asdod, Israel
de
$1,07M
