  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Studio luxe pour une personne

Barrio residencial Studio luxe pour une personne

Jerusalén, Israel
de
$1,301
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33700
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Estudio lujoso para una persona 1 pieza y media 25 m cuadrados 1 balcón Primera planta Totalmente amueblado reformado El alquiler incluye todos los cargos (arnona, agua, electricidad e Internet) excepcional oferta para aprovechar rápidamente

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Israel
de
$1,18M
Está viendo
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,301
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$467,115
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Hermosas 3 habitaciones totalmente reformadas, primera planta, ascensor, terraza, vista abierta, sótano, 2 plazas de aparcamiento. el más 200m2 del techo del edificio pertenece al apartamento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir