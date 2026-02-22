Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie construida: 280 m2 en 3 niveles Tierra : 320 m2 Instalaciones: piscina privada, ascensor nivel de servicio Grandes volúmenes, excelente distribución de espacios, hermoso brillo y ambiente tranquilo cerca del mar. Un hogar que combina ubicación premium, servicios raros y potencial para mejorar. Más información y visita bajo petición.