  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33616
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante • Construcción limpia y bien cuidada, acceso seguro • Trabajo a ser planificado con una gran oportunidad para la valorización Una rara oferta para vivir o invertir en el corazón de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Está viendo
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial baka maison arabe
Barrio residencial baka maison arabe
Barrio residencial baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$3,70M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir