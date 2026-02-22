Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante • Construcción limpia y bien cuidada, acceso seguro • Trabajo a ser planificado con una gran oportunidad para la valorización Una rara oferta para vivir o invertir en el corazón de Tel Aviv.