  4. Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine

Ra'anana, Israel
$4,36M
5
ID: 33541
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Muy bonita casa con piscina situada en el centro de la ciudad de Raanana. Bonitos beneficios. Calle tranquila. 7 habitaciones incluyendo 3 suites. sótano muy grande .450 m2 de espacio habitable y 455 m2 de tierra. Aparcamiento. .

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

