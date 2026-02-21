  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
20/2/26
$2,45M
8/4/25
$2,11M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 25701
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PARA LA VENTA – NUEVAS 4 PARTES NEAR EL MAR CON PARQUE, TERRASS Y CAVE Superficie: 92 m2 + 8 m2 de terraza Ubicación: Calle tranquila cerca de Royal Beach 3 dormitorios (uno con refugio) 2 baños 2 aseos Nuevo edificio Aparcamiento Cave Precio: 7.800,000 libras esterlinas Contacta con nosotros ahora para más información o para organizar una visita

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Toit prive
Jerusalén, Israel
de
$2,90M
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,88M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$6,897
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,10M
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran potencial . posibilidad de ampliación y construir una piscina. la casa se encuentra en un callejón sin salida cerca de la Ruta 2
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir