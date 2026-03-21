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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Netanya, Israel

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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Nitza Street, Netanya This apartment is ideal for lovers of the sea, just a few steps from t…
$2,665
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Netanya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET P…
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