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Áticos en Venta Mate Yehuda Regional Council, Israel

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Ático Ático 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 180 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$3,23M
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