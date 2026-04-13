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Apartamentos en venta en Kfar Saba, Israel

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Apartamento 5 habitaciones en Kfar Saba, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Kfar Saba, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
5 Partes – VISTA DE CONFORMIDAD – LUMINOUS Apartamento de 5 habitaciones con una superficie…
$4,19M
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