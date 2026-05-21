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Arrendamiento a largo plazo villas en Jerusalén, Israel

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Villa de 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa de 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 180 m²
Villa 180 metros + 150 metros de espacios exteriores 3 dormitorios 3 baños Aparcamiento amue…
$13,760
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa de 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Situado en el popular distrito de Bayit Vagan, en la calle Yossef Hahkmi solicitada, esta ca…
$17,000
por mes
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