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Apartamentos en venta en Hatzor HaGlilit, Israel

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Apartamento 4 habitaciones en Hatzor HaGlilit, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Hatzor HaGlilit, Israel
Habitaciones 4
Área 133 m²
En Kiryat Moshe, nuevo en el mercado: Idealmente situado cerca del tranvía (línea verde), he…
$5,50M
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