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Apartamentos en venta en Haifa, Israel

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Apartamento 2 habitaciones en Haifa, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Haifa, Israel
Habitaciones 2
Área 44 m²
HAIFA • Desde 1 195 000 € (326,034), totalmente amueblado • Ya alquilado y gestionado por un…
$378,815
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