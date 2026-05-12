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Arrendamiento a largo plazo casas de campo en Hadera, Israel

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Casa de campo 5 habitaciones en Hadera, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 5
Área 170 m²
Nuevo alquiler exclusivo !! ¿Buscas una casa con piscina, totalmente amueblada, lista para d…
$12,900
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