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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Givatayim, Israel

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Apartamento 1 habitación en Givatayim, Israel
Apartamento 1 habitación
Givatayim, Israel
Habitaciones 1
Área 30 m²
Referencia: 6862 Zona tranquila en el corazón de Givataim Studio Superficie de 30 m2 Pequeño…
$1,279
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