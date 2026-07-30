Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Givat Shmuel, Israel

;
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 6 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 6
Área 178 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$2,82M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 5
Área 168 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$2,82M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir