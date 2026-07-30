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Dúplex en venta en Givat Shmuel, Israel

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Dúplex 6 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Dúplex 6 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 6
Área 195 m²
Referencia: GS 102 Distrito de Ramat Hadar Ubicación central y conveniente: cerca de cafeter…
$1,92M
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Dúplex 6 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Dúplex 6 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 6
Área 195 m²
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