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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Eilat, Israel

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Apartamento 3 habitaciones en Eilat, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Eilat, Israel
Habitaciones 3
Área 112 m²
En el lujoso complejo Amdar Residence piscina, jardines, gimnasio sauna, Guardia 24 horas, e…
$8,100
por mes
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