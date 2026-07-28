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Apartamentos en venta en Bnei Brak, Israel

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Apartamento 5 habitaciones en Bnei Brak, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Bnei Brak, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Referencia: BK 100 District: facing Hayarkon Park and Ramat Hahayal and 5 minutes from Tel A…
$1,28M
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