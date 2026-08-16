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Villas en venta en Beit Shemesh, Israel

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Villa 5 habitaciones en Beit Shemesh, Israel
Villa 5 habitaciones
Beit Shemesh, Israel
Habitaciones 5
Área 124 m²
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado ju…
$1,69M
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