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Villas en venta en Beersheba Subdistrict, Israel

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Villa 4 habitaciones en Eilat, Israel
Villa 4 habitaciones
Eilat, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
VILLA ELIE PIED EN Agua disponible para vacaciones y fiestas con piscina privada y 4 habitac…
$1,312
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Villa en Arava Tichona Regional Council, Israel
Villa
Arava Tichona Regional Council, Israel
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Gorgeous villa for sale with the highest standards, located on a small, quiet street surroun…
$1,86M
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