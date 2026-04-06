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Casas de campo en venta en Beersheba Subdistrict, Israel

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Casa de campo 5 habitaciones en Eilat, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Eilat, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
En el distrito Ganim Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del d…
$1,23M
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