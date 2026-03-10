Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa de campo

Arrendamiento a largo plazo casas de campo en Asdod, Israel

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 8 habitaciones en Asdod, Israel
Casa de campo 8 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 8
Área 270 m²
Alquiler: Casa de campo fenomenal Nueve en Ashdod – ¿d Zayin Distrito???? ✨ Lujo – Confort –…
$6,270
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir