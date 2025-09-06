Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Ubud District, Indonesia

Ubud
51
16 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Ubicado en la exuberante tranquilidad de Ubud, este hermoso apartamento de dos plantas ofrec…
$170,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Tiene un apartamento moderno y totalmente amueblado en el corazón de Ubud, el centro cultura…
$119,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
1Bed – Studio Apartment in Ubud – Invest in the Future of Luxury LivingPrecio de venta anter…
$118,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ubicado en el corazón sereno y cultural de Ubud, este encantador apartamento estudio ofrece …
$77,300
Apartamento 1 habitacion en Sayan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Sayan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Impresionante Apartamento de 1 dormitorio en Ubud – Un Oasis seguro de comodidad, convenienc…
$150,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Reuniones de lujo Sostenibilidad: Propietario de un apartamento moderno de 1-Bed Eco-Friendl…
$159,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Eleva tu estilo de vida con un apartamento de 1 cama de Bali contemporáneo diseñado para la …
$83,900
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ubicado en uno de los rincones más tranquilos de Ubud, este apartamento estudio bien diseñad…
$99,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Una inversión rara en el Thriving Property Market de Bali – Elegante Loft-Style con un poten…
$137,700
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
Boutique Studio 1-Bed Apartment Living in the Heart of Bali – Leasehold Opportunity with Uni…
$115,540
Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 6
Bali Real Estate Redefinido: Un Penthouse de 2 dormitorios que ofrece serenidad, sostenibili…
$400,000
Apartamento 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ubicado en el corazón sereno y cultural de Ubud, este elegante apartamento ofrece una mezcla…
$230,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
Encantador Apartamento de 1-Bed en Ubud con Lush Greenery and Tranquil Views – Perfecto para…
$115,000
Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado en un tranquilo complejo de apartamentos rodeado de la belleza natural de la zona de…
$184,800
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ubicado en la exuberante vegetación de Tegalalang, Ubud, este apartamento de 1 dormitorio to…
$104,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Exclusivo Retiro de Ubud: Apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio con oportunidad d…
$89,000
