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Complejo residencial ELYSIUM Eco City

Pererenan, Indonesia
de
$99,750
;
5
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ID: 35105
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 8/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Pererenan
  • Dirección
    Jalan Babadan

Sobre el complejo

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ELYSIUM Eco La ciudad es un complejo residencial premium de gran escala en Pererenan, Canggu, con apartamentos, lofts, villas inteligentes y villas privadas con vistas panorámicas al océano y al volcán. El complejo ofrece múltiples piscinas, seguridad las 24 horas del día, un paseo a orillas del río, spa y baños de hielo, parques e infraestructura de clase mundial. Totalmente amueblado, gestionado a 5 estrellas estándares de hotel. Rendimiento 12-16%.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 27.0 – 75.4
Precio por m², USD 3,185 – 4,191
Precio del apartamento, USD 99,750 – 240,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 70.0 – 78.8
Precio por m², USD 3,426 – 3,444
Precio del apartamento, USD 240,000 – 270,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 113.8
Precio por m², USD 2,943
Precio del apartamento, USD 335,000

Localización en el mapa

Pererenan, Indonesia
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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