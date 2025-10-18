Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kalimantan
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Kalimantan, Indonesia

East Kalimantan
17
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kalimantan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Promoción Especial Hua Hin Precio inicial a sólo 36,967.50GBPVida de inspiración marroquí en…
$49,273
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Kalimantan

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kalimantan, Indonesia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir