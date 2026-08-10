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Propiedades residenciales en venta en Zalaegerszegi jaras, Hungría

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Zalaegerszegi jaras, Hungría
Villa 6 habitaciones
Zalaegerszegi jaras, Hungría
Habitaciones 6
Área 500 m²
Número de plantas 3
Esta propiedad de 487 hectáreas está en venta en el cobre del Salón (noroeste de Hungría), a…
$5,03M
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