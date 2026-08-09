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Casas en Venta en Zala, Hungría

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Keszthelyi jaras
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Heviz
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12 propiedades total found
Casa grande 6 habitaciones en Gyenesdias, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Gyenesdias, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Elegante casa de dos plantas cerca de Balaton - la combinación perfecta de comodidad y ubica…
$724,415
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Villa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Área 180 m²
Número de plantas 2
Esta atractiva casa de una sola familia en 8380 Hévíz combina confort moderno, acabados de a…
$474,009
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Villa 6 habitaciones en Zalaegerszegi jaras, Hungría
Villa 6 habitaciones
Zalaegerszegi jaras, Hungría
Habitaciones 6
Área 500 m²
Número de plantas 3
Esta propiedad de 487 hectáreas está en venta en el cobre del Salón (noroeste de Hungría), a…
$5,03M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Lenti, Hungría
Casa 4 habitaciones
Lenti, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Venta de una propiedad única con un panorama eterno en las colinas de Lenti-hegy - ideal par…
$367,683
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Casa 4 habitaciones en Kehidakustany, Hungría
Casa 4 habitaciones
Kehidakustany, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
Venta en Kehidakustány, cerca del spa termal: una casa familiar de dos plantas totalmente re…
$347,866
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Casa 8 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa 8 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 317 m²
Número de plantas 3
En una de las calles panorámicas más bellas de H & eacute, v & iacute; z es una casa familia…
$577,856
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Casa 5 habitaciones en Vonyarcvashegy, Hungría
Casa 5 habitaciones
Vonyarcvashegy, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 1
Moderno, de alta calidad, listo para establecer casa en uno de los pueblos más populares en …
$541,073
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Villa 8 habitaciones en Balatongyorok, Hungría
Villa 8 habitaciones
Balatongyorok, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 360 m²
Número de plantas 3
Casa de lujo con vista panorámica del balatón con dos terrazas!Si sueñas con vivir o relajar…
$1,45M
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Casa de campo 4 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa de campo 4 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Venta es una casa familiar moderna en Hévíz, situada en una zona tranquila y acogedora, a so…
$436,340
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Casa 6 habitaciones en Keszthely, Hungría
Casa 6 habitaciones
Keszthely, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Número de plantas 3
En Keszthely Kertvarosh ofrecemos a la venta una casa familiar de tres pisos / sótano, prime…
$364,346
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Casa grande 5 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa grande 5 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
En una calle tranquila y panorámica del pintoresco Heviz, una casa familiar única con un dis…
$1,02M
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Casa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 3
En una de las calles más bellas de Hévíz, ofrecemos a la venta una casa familiar de tres pla…
$353,883
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Tipos de propiedades en Zala

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