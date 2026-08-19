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Villas en venta en Transdanubio Occidental, Hungría

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7 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Área 180 m²
Número de plantas 2
Esta atractiva casa de una sola familia en 8380 Hévíz combina confort moderno, acabados de a…
$474,009
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Villa 6 habitaciones en Osli, Hungría
Villa 6 habitaciones
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Descripción del objeto En venta es una empresa húngara (Kft), que posee una parcela de alred…
$3,60M
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Villa 4 habitaciones en Farad, Hungría
Villa 4 habitaciones
Farad, Hungría
Habitaciones 4
Área 84 m²
Número de plantas 2
En el pequeño pueblo de Farád, a solo 3 minutos en coche de Csorna y a unos 35 minutos de Gy…
$225,670
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 3 habitaciones en Tanakajd, Hungría
Villa 3 habitaciones
Tanakajd, Hungría
Habitaciones 3
Área 90 m²
Número de plantas 3
Descripción del objeto Ofrecemos a la venta un antiguo molino único, construido en 1889, en …
$292,667
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Villa 6 habitaciones en Zalaegerszegi jaras, Hungría
Villa 6 habitaciones
Zalaegerszegi jaras, Hungría
Habitaciones 6
Área 500 m²
Número de plantas 3
Esta propiedad de 487 hectáreas está en venta en el cobre del Salón (noroeste de Hungría), a…
$5,03M
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Villa 8 habitaciones en Balatongyorok, Hungría
Villa 8 habitaciones
Balatongyorok, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 360 m²
Número de plantas 3
Casa de lujo con vista panorámica del balatón con dos terrazas!Si sueñas con vivir o relajar…
$1,45M
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Kisbajcs, Hungría
Villa 5 habitaciones
Kisbajcs, Hungría
Habitaciones 5
Área 170 m²
Número de plantas 2
La casa familiar en venta se encuentra en 9062 Kisbajcs en la parte nororiental del condado …
$405,976
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