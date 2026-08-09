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Hoteles en venta en Keszthelyi jaras, Hungría

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Heviz
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3 propiedades total found
Hotel en Heviz, Hungría
Hotel
Heviz, Hungría
Número de plantas 3
En venta es un hotel totalmente equipado en la ciudad balnearia de Heviz, conocido por su si…
$3,01M
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Hotel 435 m² en Heviz, Hungría
Hotel 435 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 435 m²
Número de plantas 3
Bienes raíces para la vida y el trabajo.Mini-hotel en el complejo termal de Heviz!Una villa …
$494,193
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Hotel 520 m² en Heviz, Hungría
Hotel 520 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 11
Área 520 m²
Número de plantas 4
En una de las calles más populares de la localidad turística de Heviz, a solo 10 minutos a p…
$1,34M
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TekceTekce
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Tipos de propiedades en Keszthelyi jaras

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