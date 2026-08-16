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Casas en Venta en Veszprem, Hungría

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Villa 11 habitaciones en Rigacs, Hungría
Villa 11 habitaciones
Rigacs, Hungría
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una instalación bien cuidada en la región de Transdanubia Central con amplias oportunidades …
$259,756
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Casa en Paloznak, Hungría
Casa
Paloznak, Hungría
$797,305
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International real estate agency Habita
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Villa 2 habitaciones en Kemeneshogyesz, Hungría
Villa 2 habitaciones
Kemeneshogyesz, Hungría
Habitaciones 2
Área 90 m²
En la orilla izquierda del río Marcal, entre Magyargencs y Szergény, se encuentra el pequeño…
$63,378
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