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Locales comerciales en venta en Szombathelyi jaras, Hungría

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Propiedad comercial 879 m² en Balogunyom, Hungría
Propiedad comercial 879 m²
Balogunyom, Hungría
Área 879 m²
Moderna instalación de producción con infraestructura completa y amplias posibilidades de us…
$761,995
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